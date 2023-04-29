Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Bursa Gemlik’teki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında köpeklerin nefes kesen eğitimleri böyle görüntülendi.

1963’ten beri Bursa Gemlik’teki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında farklı ırklarda yüzlerce köpek eğitimlerini uzman personel eşliğinde aralıksız sürdürüyor. Birlikteki yavru köpekler bir heyet tarafından görsel ve işitsel uyarılara cevabı, zekası, saldırganlığı, yükseklik korkusu testlerinden geçirildikten sonra branşı seçiliyor ve yaklaşık 20 ay sürecek zorlu eğitim başlıyor. Deprem, bomba arama, terör operasyonları başta olmak üzere 8 farklı branşta köpeklerin zorlu eğitimleri görenleri de hayran bırakıyor. Personeliyle birlikte yurt içi ve yurt dışında birçok başarıya imza atan askeri köpekler, son deprem felaketinde de önemli roller üstlendi. Mutlak itaat ile başlayan eğitimler, engelleri bir bir aşarak devam ediyor. Eğiticisinin sırtından atlayan ve komutlarla muhtemel suçluyu anından etkisiz hale getiren köpekler, enkaz altındaki bir kişiyi de keskin burunları sayesinde kısa sürede bularak eğiticisini uyarıyor. Araçlara gizlenmiş bombayı da kısa sürede bulan askeri köpeklerin zorlu eğitimleri havadan da görüntülendi.

Tabur Eğitim ve İstihbarat Subayı Binbaşı, “Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığınca Türk Silahlı Kuvvetlerinin nitelikli eğitilmiş askeri köpek ihtiyacını karşılamak maksadıyla 1963 yılından itibaren köpek üretim ve eğitim faaliyetleri icra ediliyor. Halihazırda 8 farklı branşta askeri köpekler birliklere sevk edilmektedir. Can yoldaşlarımızın doğumundan eğitimlerini tamamlayarak birliklere sevk edilmesi sürecindeki sağlık, beslenme, bakım eğitim faaliyetlerinin tamamı birliğimizde yürütülüyor. Ortalama 20 aylık meşakkatli bir eğitim sürecinden geçen can yoldaşlarımızı yurt içi ve yurt dışı hareket bölgeleriyle, doğal afetlerde kullanıcı personeli ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet etmektedir” diye konuştu.

Bölük Komutanı Üsteğmen, "Yavru köpek seçiminde köpeğin ırkı, yetenekleri ve mizacı dikkate alınır. Kurulan bir heyet marifetiyle yavruların görsel ve işitsel uyarılara cevabı, yükseklik, korku, saldırganlık durumu zeka ve problem çözme becerisi gibi hususlar değerlendirilerek yavru köpeklerin eğitim alacağı branşa karar verilir. Zorlu eğitim aşamalarını tamamlayan askeri köpekler kullanıcı personelle eşleştirilerek görev yapacağı birliğe sevk edilir" dedi.