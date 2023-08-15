Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bu yıl 8 bin dekar alanda dikimi gerçekleştirilen ayçiçeği tarlaları sarıya boyanırken, bu görsel şölen havadan böyle görüntülendi.

Türkiye’nin sıvı yağ ve kuruyemiş üretiminde önemli bir yere sahip olan ayçiçeği, Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz yıllara göre yoğun bir şekilde ekimi gerçekleştirilirken üreticinin umut kaynağı oldu. Güzelliğiyle tarlaları süsleyen ayçiçekleri, görenleri mest ederken sarı renkli ayçiçeği tarlaları Pazaryeri ilçesinde görsel bir şölen sunuyor.