Bilecik’te üniversite eğitimi alan 22 yaşındaki İremnur Biçer, hayali olan sanat atölyesi açarak şehirde bir ilki de gerçekleştirdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü son sınıf öğrencisi İremnur Biçer, hayali olan sanat atölyesi açmayı başardı. Sanat atölyesinde resim, kişiye özel tablolar, akrilik yağlı boya sulu boya karakalem portre tasarımları ve ayrıca seramik el yapımı bardak ve tabaklarım mevcut. Yıllardır hayalini kurduğu sanat akademisini sonunda açtığı anlatan İremnur Biçer, "Resim bölümüne girdiğimden beri zaten hayalim olan bir atölye açmak bu hayalimi de 6 ay önce gerçekleştirdim. Yaklaşık üç dört yıldır istediğim bir şeydi bu atölyeyi açmak. Bilecik’te de hiçbir yerde bu şekilde bir sanat atölyesi bulunmamakta. Bilecik merkezde herhangi bir sanat bir atölye bulunmuyordu. Hem kendim için, hem Bilecik iline katkı sağlamak amacı ile bir sanat atölyesi açtım. Bu sanat atölyesinin ileride mesleğime katkı sağlayacağına inanıyorum ve kendime güveniyorum. Atölyemde kişiye özel tablolar tasarımlar, akrilik yağlı boya sulu boya, karakalem portre tasarımları ve ayrıca seramik el yapımı bardak ve tabaklarım mevcut" dedi.