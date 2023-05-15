Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi’nde Engelliler Haftası kapsamında sahne alan gençler, büyük beğeni topladı.İZMİR (İGFA) - Özel eğitim alan genç öğrenciler, Karşıyaka Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte halk oyunları oynadı, modern dans gösterisi sundu, spor gösterileri yaptı ve şarkılar söyledi.

Vakfımız 41 Yaşında

Gösteriler öncesi konuşan Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Genel Müdürü Nadire Tomris Miser, “1982 yılında kurulan vakfımız ne güzel ki 41 yaşında. Cumhuriyetimizin 100. yılında gösterilere hazırlanan özel yüreklere, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer’e, Çiğli Belediye Başkanımız Sayın Utku Gümrükçü’ye, bizlere desteğini her zaman hissettiren ve gösteren Karşıyaka Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’a ve tüm gönül dostlarımıza yürekten teşekkür ederim” diye konuştu.

“En Çok Alkışladığım Gösteri”

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da, “Hayatımda en çok alkışladığım gösteri bu oldu. Çocukların yüreklerindeki sıcaklığı burada yaşadık. Aynı zamanda eğitmenlerini yürekten tebrik ediyorum. Çünkü çocuklarımızın mutluluklarını nasıl paylaştıklarını ve hissettiklerini görebildik. Gösterilerde çok büyük emek var. Bu gösteriyi hazırlayan başta ZİÇEV’in tüm yetkililerine, öğretmenlere ve izleyicilere yüreğimden kocaman sevgiler. İyi ki varsınız. Saygılar sunuyorum” dedi. Gecenin sonunda etkinliğe katılanlar, söylenen marşlara eşlik etti.