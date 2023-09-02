Gebze’de özel bireylerin hayatını kolaylaştıracak ve onları sosyal yaşamın içinde tutacak Engelsiz Yaşam Merkezi’nde çalışmalar son sürat devam ediyor.

Kocaeli genelinde özel bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak önemli projelere imza atan büyükşehir belediyesi, Gebze Millet Bahçesi’nde projelendirdiği Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yoğun çalışma yürütüyor. Özel bireylerin hayatını kolaylaştıracak ve onları sosyal yaşamın içinde tutacak proje, yapı kontrol dairesi başkanlığının idaresinde son sürat ilerliyor. 6 bin 800 metrekare inşaat alanında devam eden çalışmalarda B blok betonarme ile trafo bloğu betonarme imalatları tamamlandı. A blok zemin kat betonarme imalatlarına devam eden yüklenici firma diğer bir taraftan bodrum perdeleri ile su ve ısı izolasyonunu yapıyor. Ekipler önümüzdeki günlerde duvar imalatlarına başlayacak. Bodrum ve zemin kat üzerine 2 kat olarak inşa edilecek olan Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde tüm özel bireyler yararlanabilecek.

Dezavantajlı tüm gruplara büyük kolaylıklar sağlayacak olan Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi, özel bireylerin yeteneklerinin de ön plana çıkartılmasına imkan sağlayacak. Merkezde hidroterapi havuzları, gündüz bakım birimleri, özel eğitim sınıfları, beceri geliştirme, meslek edinme atölyeleri, spor ve aktivite salonları, kültürel gelişim akademileri, kütüphaneler ile dinlenme ile sosyal alanlar bulunacak.