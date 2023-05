Bilecik’te bir köy okulunda hazırlanan proje çerçevesinde 7’den 70’e herkes okurken, bir de üzerine eğleniyorlar.

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü İlkokulu ve Köy Yaşam Merkezi’nde "Okul Aile El ele, 7’den 70’e Okuyoruz ve Öğreniyoruz" projesi çerçevesinde kadınlar hem okuyorlar, hem de eğleniyorlar. Projenin amacının eğitim ve öğretim faaliyetlerinin önemli hedeflerinden biri, ülkenin geleceği olan çocukları iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olarak yetiştirmektir olduğu belirtildi. Ülkenin geleceği olan çocukların eğitiminde ailenin, okulun, çevrenin ve öğretmenin en etkili faktörler olduğu bilinmekte de olduğunu söyleyen proje mimarları, bu etkili faktörlerin işbirliği içinde çocuklara örnek olacak etkinlikler yapması gerektiği bilinciyle projeyi hazırladıklarını belirttiler.

"Aileler okuyunca çocukların da onlardan özenerek okumalarını sağlamak istiyoruz"

Çerkeşli İlkokulu Aile Yaşam Merkezi Öğretmeni Alper Yazıcı, proje hakkında bilgi vererek, "Buraya tayin olduktan sonra çocukların okuması ve velilerin okuması için öncelikli olarak Kocaeli’ndeki çevremizden kitap toplamaya başladık. Proje çerçevesinde aileler okuyunca çocukların da onlardan özenerek okumaları sağlamak oldu. Öncelikle velilerden başladık bu okuma işine. Veliler öğrencilerini almaya biraz erken gelip hem kitap okuyor, bizim planladığımız eğitimlere katılarak hem öğreniyor, hem okuyor hem de kendilerini geliştiriyorlar. Ben bu okulun hem okumaya olan hevesi hem okumaya olan bu tutkularında onlara yardımcı olduğuma inanıyorum" dedi.

"Okulumuzda öğrenmenin yaşı yok, öğrenmek isteyen her yaşta öğrenebilir"

Proje çerçevesinde kitap okumaya gelen Zeynep Günaydın, "Çerkeşli köyünde oturuyorum. 12 yıldır buradayım. Buraya geldiğime o kadar mutluyum o kadar memnunum ki, şehirde doğup büyümeme rağmen köyde de şehir hayatını yaşayabileceğimiz o kadar çok etkinliklerimiz o kadar çok seminerlerimiz o kadar çok öğreneceğimiz her şey var ki. Ben çok mutluyum okulumdan, köyümden, öğretmenlerimden herkesten çok mutluyum. Okulumuzda öğrenmenin yaşı yok, gerçekten yok öğrenmek isteyen her yaşta öğrenebilir. Çocuklarımız bir sınıfta, biz diğer sınıfta velilerle birlikte toplanıyoruz her şeyi yapıyoruz. Yeri geliyor bahçede oyun oynuyoruz, yeri geliyor kitaplarımızı okuyoruz birlikte ikramlar yapıyoruz, birlikte hayatı paylaşıyoruz. Boş vakitlerimizi çok güzel bir şekilde değerlendiriyoruz. Kitap okumanın önemini değerini yaşayarak anlatmaya çalışıyoruz" dedi.