Bursa’da çevreye yaydığı kötü koku sebebiyle mahalleliyi canından bezdiren evden 5 kamyon çöp çıktı.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi Kaleboyu Caddesi üzerinde bulunan bir evden kötü kokuların yayıldığını belirten mahalle sakinleri durumu karakola bildirdi. Savcılık kararıyla bugün eve giren Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, evin kapısını açtıklarında karşılaştıkları manzaraya inanamadı. 3 katlı binanın koridor kısmına bile çöp gören ekipler, kolları sıvayarak evi temizlemek için işe başladı. İ.U.’a ait olan ev için polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri ise evden 5 kamyon çöp çıkardı. Belediyeye bağlı ekiplerin temizlediği ev, ilaçlanarak ev sahibine teslim edildi.