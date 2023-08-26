Dünyada telvesi batmayan tek kahve olma özelliğine sahip isli kahve kültürü, Bursa’daki tarihi Fidan Han’da devam ettiriliyor. Cezve yerine fincan içerisinde pişirilen kahvenin lezzeti deneyenleri cezbediyor.

Bursa’da bir işletmeci, dedesinden kalan 120 yıllık kahve kültürünü, 600 yıllık tarihi handa devam ettiriyor. İsli kahve olarak bilinen kahve 13 farklı bitkilerin karışımından oluşuyor. Fincan içerisinde pişirilen kahvenin telvesi ise batmayarak üzerinde servis ediliyor. Cezve yerine fincan içerisinde servis edildiği için sadece Çin’de olan topraktan yapılma fincanlar kullanılıyor. Fincan üzerinde yoğun kıvamda telve ile servis edilen isli kahvenin yanında nar şerbeti ikram ediliyor. İlk olarak 1890’lı yıllarda Erzurum’da yaşayan Esat Efendi tarafından yapılan ve deve kervanlarının rağbet göstermesiyle birlikte geleneksel lezzet günümüze kadar ulaşıyor.

120 yıllık geçmişi olan kahve yanında nar şerbeti ile sunuluyor

Dedesinden kalan kahve kültürünü Bursa’daki tarihi Fidan Han’da devam ettiren Baycan Budak, “Kahvemize kısaca ‘isli kahve’ diyoruz. 1890’lı yıllara dayanan mazisi var. Kahvemizin içinde 13 bitki karışımı var, ama hepsinden eser miktarda koyuyoruz. Ayrıca dünyada batmayan tek kahvedir. Üzerinde adeta sufle gibi bir tabaka oluşur. İçiminde hem suyunu hem de telvesini içiyorsunuz. Özel bir kahvedir, yanında nar şerbeti ikram ediyoruz” şeklinde konuştu.

‘İsli Kahve’ adı pişirildiği fincandan geliyor

İsminin pişirilme şeklinden geldiğini söyleyen Budak, “1890’lı yıllarda dedemiz Esat Efendi, Erzurum’da deve kervanlarına yapıyormuş. İsli kahve bu şekilde ünlenmiş. İsmini de közde fincan içerisinde pişirildiğinde fincanlarda oluşan isten almış. Bizde bu kahve kültürünü Fidan Han’da devam ettiriyoruz” dedi.