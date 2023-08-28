Bursa’nın Orhaneli ilçesinden geçen ve Çınarcık Barajı’nı besleyen Kocasu Deresi’nde balık ölümleri tedirgin etti. Yetkililer su ve ölü balıklardan numune alarak inceleme başlattı.

Bursa’nın Orhaneli ilçesinden geçen ve Çınarcık Barajı’nı besleyen Kocasu Deresi’nde geçtiğimiz günlerde balık ölümleri yaşandı. Yüzlerce irili ufaklı balığın kıyığa vurduğu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Yetkililer kısa sürede bölgeye gelerek su ve ölü balıktan numuneler alarak inceleme başlattı. Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve konunun takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Murat Demir, “Az ilerimizde Bursa’nın önümüzdeki yıllarda suyunu karşılayacak Çınarcık Barajı var. Burada bize gelen ihbara göre balık ölümleri olduğunu duyduk ve buraya geldik. Muhtardan edindiğimiz bilgiye göre yetkili ekip hem sudan hem de balıklardan gerekli numuneleri almışlar. İçinde bulunduğumuz şu günlerde iklim krizinin arttığı, suyun önem kazandığı bu dönemde, bu suyun kirletilmesine göz yumulmaması gerekiyor. Suya bu denli ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde suların kirletilmesinin engellenmesini savunuyoruz. Burası akarsu burada balıkların ölmesi için bir neden göremiyoruz. Çünkü su epey derin. Susuzluktan dolayı oksijenin düşeceğini zannetmiyorum. Muhtemelen suya yabancı bir maddenin girdiğini tahmin ediyoruz. Resmi kurumların aldığı numunelerden sonuç bekliyoruz ve sonuca göre bizde tepkimizi vereceğiz” dedi.

Çevre Mühendisi Özge Sivrioğlu da “İhtimaller üzerine durursak, suyun içerisindeki oksijen azalmasından, sıcaklıklardan kaynaklanabilir. Daha büyük bir etki olarak bir kirletici maddenin suya gelmesi ve bu balıkların zehirlenerek ölmesi de olabilir. Bunların araştırılması ve buna göre bir değerlendirme yapılması gerekiyor ve bunların sonucunda da gerekli işlemlerin uygulanmalıdır” diye konuştu.