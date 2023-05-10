Antalya Büyükşehir Belediyesi, özel çocukları ENFEST’te buluşturacak. 10-16 Mayıs tarihleri arasında Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenecek "Özel Çocuklar Bilim Sanat ve Spor Festivali (ENFEST)" kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, her yıl Mayıs ayının 2. haftası farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen Engelliler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Antalyalı özel çocuklar "Özel Çocuklar Bilim Sanat ve Spor Festivali (ENFEST)" etkinliklerinde buluşacak. ENFEST 10 Mayıs Çarşamba günü saat 10.30’da Yavuz Özcan Parkı’ndan kortej yürüyüşü ile başlayacak Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile devam edecek. Cumhuriyet Meydanı’nda çeşitli gösteriler sunulacak.

FARKINDALIK YARATILACAK

ENFEST kapsamında toplumda empati duygusunun geliştirilmesi, engelliler ile ilgili farkındalık yaratılması ve engelli bireylerin sosyal uyum becerilerinin geliştirilmesi amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 11-12 Mayıs tarihlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Döşemealtı ilçesindeki okulların katılımı ile gösteriler yapılacak.

Festival kapsamında özel eğitim okullarının öğrencileri tarafından sanatsal ve sportif etkinlikler yapılacak.

TEMSİLİ ASKER UĞURLAMA TÖRENİ

Engelliler Haftası kapsamında 16 Mayıs Salı sabah 08.30’da ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünden davul zurna eşliğinde kına yakılarak engelli gençler için Temsili Asker Uğurlama töreni de gerçekleştirilecek.