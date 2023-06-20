Bursa’da dünya evine girmeye hazırlanan damat Erdoğan Vural, arkadaşları tarafından yapılan geleneksel düğün adetleriyle neye uğradığını şaşırdı. Damat, dügün öncesi yapılan eğlencede sirke, gübre, yumurta ve gıda boyalarından oluşan kovalarla renkten rengi girdi.

Bursa’da 2,5 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak isteyen Beyza ve Erdoğan Vural, düğün için tüm hazırlıklarını tamamladı. Son olarak kız evinden çeyizlerin taşınmasına gelince, damada yapılan geleneksel adetler onu evlendiğine evleneceğine pişman etti. Çeyizleri taşıdıktan sonra baba evine geçen damat, arkadaşlarının boya, yumurta, sirke, gübre saldırısına uğradı. Rengarenk gıda boyalarıyla boyanan damat, yangın tüpüyle de toza büründü.

Damat; kendisini kıskaca alan arkadaşlarından, onlardan birine sarılarak kurtulmaya çalışsa da sırılsıklam olmaktan kurtulamadı. Yaşanan anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kayıt altına alınırken, gelenek sokağın yıkanıp temizlenmesiyle son buldu.