Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'nden Doç. Dr. Halime Miray Sümer Dodur , Özel Eğitimde Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi"ni anlattı.ÇANKIRI (İGFA) - Ortaöğretim kademesinde mesleki eğitim veren özel eğitim okullarının kurumsal kapasitesini geliştirerek, özel eğitim hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla "Özel Eğitimde Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi" MEB ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu - UNICEF iş birliğiyle yürütülecek projede araştırmacı olarak yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünden Doç. Dr. Halime Miray Sümer Dodur proje ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Özel eğitimde mesleki eğitimin kalitesini artırarak okul-sektör iş birliğini güçlendirmek ve istihdam modelinin oluşumuna katkı sağlamak amacıyla UNICEF'in finansal desteği ve MEB koordinesinde "Özel Eğitimde Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi" 30 Mart'taki ilk toplantı ile başladı. Proje kapsamında özel eğitim meslek okulları ve liselerinde özel eğitimde mesleki eğitimin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. Bu projeyle özel eğitimde mesleki eğitimi güçlendirerek üretime dayalı toplumsal bütünleşmeyi desteklemek ve istihdam öncesi mesleki becerileri çağın gereklerine uygun geliştirmek, staj mekanizması ve meslek edinme atölyelerinin sektör çalışma ortamları ile benzer nitelikte yapılandırılmasını sağlamak amaçlanıyor. Proje 31 Ocak 2025 tarihi’ne kadar devam edecekr.

Özel Eğitimde Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında araştırmacı olarak yer alan Doç. Dr. Halime Miray Sümer Dodur, UNICEF'in finansal desteği ve MEB koordinesinde yapılan çalışma hakkında bilgi verdi. Dodur “ Bu proje ile öncelikli olarak özel eğitim meslek okullarında var olan meslek alanlarının bölgesel etkililiği ve sektörle uyumuna odaklanmak üzere ihtiyaç analizi ve meslek analizleri yapılmasını sağlıyoruz.Analiz sonrasında ise iş sektörlerine uygun yeni meslek alan/dal programları geliştirilmesi, proje ile 18 meslek alanı ve yeni oluşturulacak 5 meslek alanının meslek edinme atölye standartları oluşturulmasın öngörüyoruz. Proje bütçesinin 25 milyon TL olduğunun altını çizen Dodur “ Özel eğitim meslek okulları ve meslek liselerinde görev yapan meslek alan öğretmenlerinin mesleki yeterliliklerinin artırılması hedefiyle hazırlanacak özel eğitim mükemmeliyet merkezi ile özel eğitimde standartların belirlenmesi ve kalitenin atırılmasını hedeflediklerini aktardı.