Bilecik Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünce gerçekleştirilen programda yerli fideler toprakla buluşturuldu.

Programda Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, özel gereksinimli bireyler ile birlikte yerli domates, patlıcan ve biber fidelerini toprağa ektiler. Programda konuşan İl Müdürü Türkoğlu, “Yarınlarımıza daha yeşil bir dünya bırakmak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Kendi ürünlerimizi kendimiz yetiştiriyoruz. Özel Bireylerimizin sevgisi de dâhil olunca hem ürünlerimiz hızlı yetişecek hem de lezzetli olacak” dedi.

Programa; Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ve kurum yetkileri de katıldı.