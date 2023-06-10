Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden hizmet alan özel gereksinimli bireylerin sergilediği tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı.

Tiyatro gösterisine katılan Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, program sonunda kurumda koruma ve bakım altında bulunan özel gereksinimli bireyleri tek tek tebrik ederek, “Biz bazen baba, bazen anne, bazen kardeş bazen de evladız. Biz sevinçte, hüzünde hep sizinleyiz. Çünkü biz bir aileyiz. Çocuklarımızın sosyal ve kültürel alanlarda başarılı işlere imza atması bizler için gurur kaynağı” dedi.

Programa; Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.