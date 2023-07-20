Cemil Meriç’te 5 ay önce piyano eğitimlerine başlayan Emin Aktaş, konser vermeye hazırlanıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde yaklaşık altı yıldır eğitim gören Emin Aktaş(33), beş ay önce öğrenmeye başladığı piyano derslerinde büyük başarı elde etti.

Özel gereksinimli Emin Aktaş, ‘’Ben piyona çalıyorum. Gitar ve bağlama da çalmak istiyorum. Kendimi geliştirdikten sonra sevenlerime büyük konser vermek istiyorum. Evde geometri yapıyorum, toplama, çarpma, çıkarma, bölmeyi yapıyorum. Evde yemek yapıyorum, kek yapmayı biliyorum, kurabiye, tatlı yapıyorum’’ diyor.

Cemil Meriç’te eğitim almaya başladıktan sonra ev işlerinde daha çok katkısı olduğunu belirten Emin’in annesi Ümmü Hanım, ‘’Dışarıda markette bana daha çok yardım etmeye özen gösteriyor. Evde mutfakta sofra kurarken, yemek yaparken bile bana yardım ediyor, her şeyde katkısı oluyor. Eğitim merkezinde bisiklet kullanmayı öğrendi, korkusunu yendi. Önceden çok heyecanlıydı binemiyordu. Emin’e katkı oldu. Bisiklete binmeyi öğrenince de babası onu ödüllendirdi, bisiklet aldı’’ ifadesini kullanıyor.

BİZİ HEM ŞAŞIRTTI HEM DE GURURLANDIRDI

Oğlunun 6 yıldır Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim aldığını belirten Ümmü Hanım, ‘’Küçükken tanıdıklarımızın düğünlerine gittiğimizde piyanoya ilgi duyardı. Heves etti. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde piyano eğitimlerine başladı ve beş aydır devam ediyor. Bu kadar kısa zamanda bu gelişimi beklemiyorduk. Bizi hem şaşırttı hem de gururlandırdı. Piyano çalmaya başladı şimdi biz de mutlu olduk, çok hoşumuza gitti’’ sözleriyle duygularını anlatıyor.