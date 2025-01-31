Yayınlanan 74 sayfalık yeni yönetmelikte, Ekim 2024'te Türkiye gündeminde geniş yankı uyandıran “yenidoğan bebek çetesi” vakasının etkileri de görülüyor. Yönetmeliğin 40., 41., 42. ve 43. maddelerinde hasta hakları, denetim süreçleri, yasaklar ve uygulanacak yaptırımlara ilişkin detaylara yer verildi.

maddenin üçüncü fıkrasında, hasta haklarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi durumunda, ihlalin yaşandığı özel hastane biriminin gerekli şartlar sağlanana kadar Valilik kararıyla faaliyetine ara verileceği ve adli sürecin başlatılacağı belirtiliyor. Eğer ihlal, acil servis, yoğun bakım, görüntüleme veya tıbbi laboratuvar gibi zorunlu hizmet birimlerinden birinde gerçekleşirse, ilgili bölüm İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulacak bir komisyonun denetimi altında faaliyet gösterecek.

Aynı maddenin dördüncü fıkrasında ise hasta odaları, poliklinikler ve bekleme alanlarına, hastaların geri bildirimde bulunabileceği Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ne entegre edilen karekodların yerleştirilmesinin zorunlu hale getirildiği vurgulanıyor.

maddenin altıncı fıkrasında, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, özel hastanenin tamamında veya belirli bir bölümünde, hasta sağlığını riske atan bir durum tespit edilirse, bu birimin ya da hastanenin faaliyetinin Valilik tarafından durdurulacağı hükme bağlanıyor.

Hasta mahremiyetine dair kuralların açıkça belirtildiği 43. maddede ise çeşitli yasaklara yer veriliyor. Buna göre, hastane kapasitesinin üzerinde hasta yatışı yapılması, çalışma belgesi bulunmayan personelin görevlendirilmesi, uzmanlık belgesi olmayan kişilerin uzman olarak çalıştırılması ve hukuka aykırı tıbbi işlemler gerçekleştirilmesi kesinlikle yasaklandı. Ayrıca, hasta bilgilerinin gizliliği ve mahremiyetinin korunması gerektiği bir kez daha vurgulandı.