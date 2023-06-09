Kırklareli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yatılı bakım hizmeti alan bireler, kedileri için düzenlenen gezide piknik keyfi yaşayarak gönüllerince eğlendi.

Kırklareli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde yatılı bakım hizmeti alman özel ihtiyaç sahibi bireyler için, Pınarhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personelinin katılımıyla Kavakçeşme Piknik Alanı’nda piknik etkinliği gerçekleştirildi.

Piknik gezisinde halayla gönüllerince eğlenen özel ihtiyaç sahibi bireyler, halat çekme oyunuyla keyifli bir gün yaşadı.