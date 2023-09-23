Bursa’da inşaatı yeni biten 63 ofisli bir iş merkezinde, müteahhit ile mülk sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlık kiracıları mağdur etti. Kiracılar borç sebebiyle elektriklerin kesilmesine isyan ederken, konuyla ilgili savcılığa müracaat ettiler.

Merkez, Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi İstanbul Yolu üzerinde bulunan 83 ofisli bir iş merkezinin ödenmesi gereken 180 bin lira elektrik borcu olduğu için müteahhit ve mülk sahipleri anlaşmazlık yaşadı.

18 katlı iş merkezinin elektrik borcunu üzerine almayan kiracı durumundaki 63 kişi, işyerlerinde elektriksiz kaldı. 1 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle elektrikler kesilince işler aksadı. Kiracılar, durumu işyeri sahiplerine ve müteahhite bildirdiklerinde şok üzerine şok yaşadılar. İddiaya göre müteahhit borcun işyeri sahipleri tarafından ödeneceğini söyledi. Bunun üzerine isyan eden kiracı durumundaki büro sahipleri olayı savcılığa taşıdı.

Kiracılardan Abdullah Doğan, “73. blokta oturuyorum, müteahhit ve mülk sahibi arasında anlaşmazlık olduğu için elektriksiz kaldık. İş dolayısıyla görüşmelerimiz, toplantılarımız yapılmıyor. Asansörler çalışmadığı için her gün 14. kata yürüyerek çıkıyorum. Bizi "bugün yarın elektrikler gelecek" diye mağdur ettiler. Artık polis çağırdık, adli süreç başlattık. Bir yıldır burada elektriksiz kalıyoruz” dedi.