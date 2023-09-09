Lise öğrencilerin geliştirdiği Solares projesi sayesinde çiftçiler tarla ve seralarındaki durumu telefonundan takip edecek. İsrafın önüne geçmek için geliştirilen Solares ile çiftçiler su, elektrik ve yakıttan tasarruf edecek.

Bursa’da gerçekleştirilen 15. Uluslararası Robot Yarışması’nda Türkiye’nin birçok lisesinden öğrencilerin projeleri sergilendi. Yarışma için Çorum’dan Bursa’ya gelen Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Eren Kayabaşı(17) ve Furkan Eren Selbes(17) Solares ismini verdikleri projeyle tarımda israfın önüne geçmeyi hedefliyor. Çiftçilerin sulama suyu, yakıt ve elektrik tasarrufu yapmasını sağlayacak projede sera veya tarla içerisindeki bitkiler anlık olarak takip ediliyor. Telefon uygulaması ile anlık olarak ürünlerini takip eden üreticiler tarla ve seralarındaki bitkilerinin nem ve sıcaklık gibi pek çok değeri saniyeler içerisinde öğrenebiliyor. Ayrıca damla sulama sayesinde bitkiler ihtiyacı kadar su alarak israfın önüne geçiliyor.

“İsrafı en aza indirmek için bu projeyi geliştirdik”

Projeyi anlatan lise öğrencisi Eren Kayabaşı, “Projenin ismi ‘Solares’. İsmi solar paneli ve sera birleşiminden geliyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanıyoruz ve israfı daha aza indirmek için bu projeyi geliştirdik. Çiftçilerimiz evinden tarlalarına gitmeleri için bir enerji sarf etmeleri gerekiyor. Bu enerjiyi en aza indirmek için uzaktan kontrol yaptık. Burada oluşturduğumuz mini serada değerleri uzaktan izleyebiliyoruz. Seramızda botanik bitkilerinden olan kaktüs ve bir adet çiçek kullandık. Kaktüs normal bir çiçeğe göre daha az su ister. Kaktüs ve çiçeğe ayrı bir sulama sistemi yaptık. Kaktüsü ayrı ölçebiliyoruz ve iki ayrı su pompamız var, bu su pompalarından da sulama işlemi sağlayabiliyor. Su haznemizin içerisinde bir adet su sensörümüz var. Bu sensör sayesinde su seviyesi belirli bir miktarın altına düştüğü an bize alarm vermesini sağladık. Alarmın yanı sıra telefonumuza da bildirim geliyor. Bu şekilde de su tankımıza su eklemesi yapabiliyoruz. Güneş ışınlarının az olduğu ortamlarda bitkilerin fotosentezi sağlayabilmesi için biz seramızda ultraviyole ışık kullandık. Ultraviyole ışıklar güneş kadar olmasa da fotosenteze destek sağlayabiliyor. Telefonumuzdaki uygulamada çiçeklerin değerlerini ve nemlerini ayrı ayrı bize gösterebiliyor” şeklinde konuştu.