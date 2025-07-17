Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), özel öğretim kurumlarının hem kademe başlangıç ücretleri hem de eğitim dışı hizmetler (yemek, servis, kurs, kırtasiye vb.) için belirlediği fiyat artış oranlarına dair Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) yeni bir düzenleme yapılması yönünde tavsiyede bulundu.

Yüzde 236 oranında artış tespit edildi

KDK’nin değerlendirmesine göre, bir özel okulda 2023 yılında 169 bin TL olan kayıt yenileme bedeli, 2024-2025 dönemi için 350 bin TL’ye yükseltildi.

Bir veli, eğitim ücretlerine dair yapılan bu yüksek artışların MEB’in mevzuatla çizdiği sınırların oldukça üstünde olduğunu belirterek KDK’ye başvurdu.

Şikâyeti inceleyen KDK, okulun yalnızca eğitim hizmetleri için değil; yemek, servis, ek kurslar ve kırtasiye gibi eğitim dışı kalemlerde de yüzde 236’ya varan oranlarda artış uyguladığını tespit etti.

Kurumun aldığı tavsiye kararında, hem ilkokul, ortaokul ve lise gibi yeni kayıt yapılan kademelerde belirlenen başlangıç ücretlerine, hem de eğitim dışı hizmetlerdeki artışlara dikkat çekildi. Bu kapsamda, söz konusu fiyatlamaların Milli Eğitim Bakanlığı denetimi altında, yasal sınırlamalara bağlanmasını öngören bir yönetmelik değişikliği yapılması önerildi.

Ayrıca KDK, başvuruya konu olan özel okul hakkında da inceleme başlatılması gerektiğini belirterek, tavsiye kararının ilgili kurumlara iletilmesini kararlaştırdı.

Kararın gerekçesi

KDK'nin kararında, eğitim ve öğretim hizmetinin bir kamu hizmeti olduğu, hizmetin özel hukuk tüzel kişileri tarafından yerine getirilmesi halinde de idarenin denetim ve gözetim yetkisinin devam ettiği vurgulandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde, ücret artışlarına ilişkin düzenlemenin yer aldığı, başvuruya konu okulun eğitim ücretini burada belirtilen üst sınırdan yaptığı belirtilen kararda, eğitim dışındaki yemek, takviye kursu, kırtasiye, kıyafet, etüt ve diğer hizmetlere ise enflasyon oranının çok üzerinde artış uyguladığı bildirildi.

"Kamu hizmeti anlayışıyla çelişebilecek bir duruma yol açmaktadır"

Özel öğretim kurumlarının, eğitim hizmetini salt bir ticari faaliyet alanı olarak görmelerinin, "kamu hizmetini ifa etme anlayışından uzaklaşma" anlamına geleceğine işaret edilen kararda, şunlara yer verildi:

"Eğitim hizmetlerinin ticarileşmesi kamu hizmeti anlayışıyla çelişebilecek bir duruma yol açmaktadır. Hukuki açıdan özel öğretim kurumları serbest ekonomik düzen içinde yer alsa dahi devletin eğitim hakkını koruma yükümlülüğü gereği özel öğretim kurumlarının eğitim hizmetini salt bir ticari faaliyet alanı olarak değerlendirmesine imkan verilmemesi gerekmektedir. Kanun, yönetmelik ve yargı kararlarında belirtilen kamu hizmetini ifa etme anlayışı uyarınca eğitim hizmeti, piyasa koşullarının değil; kamu yararının öncelikli olduğu bir kamu hizmeti alanıdır. Ayrıca bu kurumların faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemeyecekleri Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 12. maddesinde açıkça belirtilmiştir."