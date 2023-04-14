Bursa’daki ilköğretim okulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tatile gelmesi sebebiyle kutlamaları erken gerçekleştirdi. Dünyadaki kıtaları ve ülkeleri temsil eden ilköğretim öğrencileri, kıyafetleri ve öğrendikleri bilgilerle renkli görüntüler sergiledi.

Bursa’daki Mümin Canbaz İlkokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde okulun 4 katını farklı kıta, her sınıfını da farklı ülkenin gelenek ve göreneklerine göre oluşturdu. Çocuklar ülkelerin geleneksel kıyafetlerini giyerek kültürlerini, geçmişini ve dillerini tanıttı. Çok güzel bir gün geçirdiklerini belirten çocuklar, öğrendikleri yabancı kelimelerle de dikkat çekti.

Okul müdürü Nihat Öner, "Dünya Çocukları Kardeşliği adıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı hazırladık. Okulumuzu giriş katından başlayarak kıtalara ayırdık. Okulumuz 4 katlı olduğu için sadece 4 kıtayı ele alabildik. Amerika kıtası, Asya kıtası, Afrika kıtası ve Avrupa kıtası olmak üzere 4 kıta, her kıtada bulunan ülkeleri birer sınıfımız temsil etti. Bu etkinliği yaparken çok keyif aldık. Çocuklar hem çok mutlu oldu, hem de unutamayacakları bilgileri edinmiş oldu. Öğrencilerimizin ve bizlerin 29 ülkeye gitmesi mümkün değildi. Ama 29 ülkeyi kendi okulumuza taşımayı başardık" dedi.

Sınıf öğretmeni Sevinç Solmaz ise, "23 Nisan bayram tatiline denk geldiği için biz bu şekilde etkinlik yapma karar aldık. Her katı kıtalara ayırdık ve çocuklara her sınıfa bir ülkeyi tanıtmasını sağladık. Çocukların ülkelerin gelenekleri ve görenekleri bizden ne gibi farklılıkları özellikleri var geçmişleri nasıl, çocukların bunların tanımasını sağlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.