Edirne'nin Keşan ilçesinde 150 sporcunun katılımı ile düzenlenen, Keşan Belediyesi Özel Olimpiyatlar Marmara Bölge Oyunlarının açılışı gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Keşan Belediyesi ve Özel Olimpiyatlar Türkiye iş birliğinde Özel eğitim gereksinimi olan bireyleri, yaşamın akışı içine çekerek, diğer bireylerle spor ve sosyal alanlarda bir araya getirmek amacıyla düzenlenen Keşan Belediyesi Özel Olimpiyatlar Bölge Oyunları, özel ve partner sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Keşan Atatürk Stadyumu Kapalı Spor Salonu’ndaki törene; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, TÖSSED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Tamer Oyguç, Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Çidal, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vedat Çimen, sporcular ve veliler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Ebru Çidal, bölge oyunlarının Keşan’da düzenlenmesinde katkı sunan başta Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu olmak üzere herkese teşekkür etti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da, ilçede özel bir günün yaşandığını vurgulayarak, “Bugün 19 Kasım’dan sonraki sevinç ve mutluluk günümüz. Marmara Bölgesi Özel Olimpiyatlar diyoruz, demek ki Keşan, bu işi başaracak hale gelmiş. İlçe bazındaki Keşan’ın bu kabiliyete erişmesi noktasında bizi tercih eden federasyonumuz, yetkililerimiz ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Keşan bugün layık olmaya çalışacak, sizi bağrına basacak. Bugün aramızda deprem bölgesinden, Marmara Bölgesi’ne göç eden sporcu ve antrenörlerimiz de mevcut. Onları da kocaman alkışlıyoruz” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında özel sporcular futbol, basketbol, atletizm, bocce dallarında hem eğlenerek hem de yarışarak madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadı.