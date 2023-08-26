Bursa’(da 1 ay önce protez pati takılan ‘Benek’ isimli sokak köpeği yıllar sonra koşarak oyunlar oynamaya başladı.

1 yıl önce trafik kazası geçiren ‘Benek’ isimli sokak köpeği, ön sağ ve arka sol patisini kaybetti. Geçtiğimiz ay Nilüfer Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından uzuvlarını kaybeden sokak hayvanları için protez üretiyor. Doğuştan veya geçirdiği kaza sonucu uzuvlarını kaybeden hayvanlar tedavi altına alınarak, İntraosseous Transcutaneous Amputation Prothesis (İTAP) tekniği ile hayvanların kaybettiği uzvuna protez takılıyor. Kemik içine yerleştirilen implant sayesinde ömür boyu kullanılan protez ile hayvanlar yaşam alanına geri bırakıldığında hayatına kaldığı yerden devam edebiliyor. Hayvanın boyu ve kilosu baz alınarak üretilen implant uçları yaklaşık 5 ila 10 yıl arası dayanıklılık gösteriyor.

Benek isimli köpek üzerinde çalışan ekipler, İTAP tekniği ile arka sol patisine ilk protezi yerleştirdi. Alışma sürecini tamamlanan sevimli köpek, koşturarak oyunlar oynamaya başladı. Ön sağ patisi üzerinde de çalışmaların devam ettiği Benek, diğer hayvanlara da umut ışığı oldu.

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü Veteriner Hekim Ayşe Yazıcı, “Benek bir yıl önce geçirdiği trafik kazasında ön sağ ve arka sol patisini kaybetti. Bunun üzerinde yaşama şansı vermemiştik ama hayata tutunmayı başardı. Yıllardır uğraştığımız ‘İTAP’ dediğimiz kalıcı protez çalışmalarımız vardı. Benek’te bunu uygulamaya istedik. Her Eve Bir Pati Derneği de Benek’e sahip çıktı. Bir aylık sürecimiz vardı. Bir hafta önce bu süreç tamamlandı. Protezi yerine oturmuş durumda. Kendisi de sağlıklı ve kazadan sonra 4 patisi olmasa da 3 patisini hissedip yürüyebiliyor. Oradaki surat ifadesinden de anlaşılabildiği üzere inanılmaz mutlu” dedi.

Hayvanların biraz daha duygusal ve analitik olduklarını dile getiren Yazıcı, “Ne olduğunu anlamaz ama o protezle ayağının varlığını anlayınca ne hissettiklerini yüzlerine yansır. Bugün tuvaletini yaparken bile o bacağını kullanmayı öğrendi. Bunlar meslek adına çok büyük gelişmeler ama en önemlisi hayvanın bu tedaviyi kabul etmesidir. Biz çok mutluyuz. Bundan sonrada 3D yazıcılarla protez çalışmalarına devam edeceğiz” diye konuştu.

Benek’in mevcut şartlarda bir aile ile evde kalacağını dile getiren Dr. Yazıcı, “Ömrünü mutlu şekilde o evde sürdürecek. En azından ev ortamı onun için daha doğru bir karardır. Yoksa bu protezi taktık, doğal yaşam alanı denilen sokaklara bırakılması mantıklı değil. Mutlaka evde yaşamaları gerekiyor. Bu gibi protez tedavilerinde bir canlının uzuvlarının kaybetmesi yaşama hakkına sahip olmadığı anlamına gelmez. Bu Benek için büyük bir şanstır. Umarım bir daha böyle tedaviye ihtiyaç duymayız ama gerekirse de kaygı duymadan bu tedaviyi diğer hayvanlara uygulayabiliriz” ifadelerini kullandı.