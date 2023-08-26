Bursa’da bir evin bahçesine giren 2 hırsız, gözüne kestirdikleri motosikleti saniyeler içinde çaldı. Hırsızların o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay saat 04.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Bir apartman bahçesinde park halinde duran motosikletleri keşif yapan 2 hırsız birini gözüne kestirdi. Hırsızlardan biri çevreyi gözetlerken diğeri ise bahçeye girip motosikleti sürükleyerek dışarı çıkardı. Hırsızlar daha sonra çaldıkları motosikleti çalıştırarak uzaklaştı. Hırsızların o anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.