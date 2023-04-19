Yerli ve milli projelerinde yer almak için Çin’den spariş edilen ve dünyada sadece 15 adet olan 196 metre yüksekliğindeki dev vinç Türkiye’ye getirildi. Türkiye’de bu tip ve kapasitede tek olan vinci, bir projeden diğerine götürmek için 55 tıra ihtiyaç duyuluyor.

Dünyada 15 adet ve Türkiye’de tek olan 196 metre yüksekliği bin 600 tonluk kapasiteli vinç yerli ve milli projelerde çalışmak üzere Bursa’da bulunan Aydıntaş firması tarafından Türkiye’ye getirildi. Köprüler, rüzgar türbini, enerji santralleri, stadyumlar gibi büyük projelerde çalışacak olan vincin bir yerden diğer yere taşınması için 55 tıra ihtiyaç duyuluyor. 15 kişilik ekip ile kurulan ve ardından 2 operatör ve 3 yardımcısı tarafından kullanılan vinç, 3 ana ekrandan kumandalar ile yönetiliyor. Vincin tek paletinin ağırlı ise 85 ton geliyor.

Daha önce Türkiye’de tek olan bin tonluk yolda yürüyebilen lastik tekerlekli vinç ve diğer ekipmanlarıyla Akkuyu Nükleer Güç Santrali, 1915 Çanakkale Köprüsü, yenilenebilir enerji çerçevesinde rüzgar türbini dikilmesi, havalimanı yapımına kadar sayısız projede yer alan firma, bu devasa vinç ile de devam eden yerli ve milli projelere katkı sağlamayı hedefliyor.

Firmanın Yurt Dışı Koordinatörü Hamza Aydın, vinç ve yer alacak projeler hakkında bilgiler verdi. Vinci tanıtan Aydın, “Bu makine yaklaşık 196 metre bom yüksekliğine sahiptir. Türkiye’de bu tipte ve kapasitede tektir. Bu makine dünya üzerinde 15 adet vardır. Biz bu makine ile Türkiye ve Orta Doğu coğrafyasına bu makine ile hizmet vereceğiz. Bu makine Türkiye’nin milli projelerinde görev alacaktır. Osmangazi Köprüsü, İstanbul yeni havalimanı projesinde diğer vinçlerimiz görev aldılar. Bunun haricinde yenilenebilir enerji için rüzgar türbinlerinin kurulmasında önemli rol üstlendik ve üstleneceğiz. Şu anda anlaşması yapılan Sinop Nükleer Santral projesinde bu devasa vincimizle yer alacağız. Akkuyu Nükleer Güç Santralinin belirli aşamalarında diğer ekipmanlarımızla yer aldık. Bu vinç ile de diğer projenin diğer etaplarında çalışacağız” dedi.

25 sene önce böyle büyük makinelere ihtiyaç duyulmadığını ifade eden Aydın, “Bizim makine parkımızda 25 sene önce 50 ton maksimum 75 tonluk vinçler mevcuttu. Türkiye’nin büyümesiyle, milli projelerle bizim makine parkımızda büyüdü. Bu projelere göre yatırımlar yaptık. Türkiye’nin en büyük vinci olan bin 600 tonluk kafes bomlu bir vinç aldık. Makine dairesi, operatör köşkü ayrı tırlarla taşınıyor. 40’lık bir konteynere tekamül ediyor. Bu makinenin bir tane paletinin ağırlığı 85 tondur. Bu makinemizi bir projeden diğerine taşınması 55 tırlık konvoya ihtiyaç vardır. Bu konvoy içinde 15-20 adet yol izin belgesi olan büyük tırlar gerekiyor. Sahaya ulaştığında kurulumunda görev alan arkadaşlarımızın sayısı 15 kişidir. Kurulum yapıldıktan sonra da 2 operatör 3 yardımcı personel tarafından yapılmaktadır. Operatör vinci 3 ana ekrandan kontrol ediyor. Bu hareketleri iki ana kumandadan sağlıyor. Bu hareketleri yaparken 3 yardımcı personel vincin etrafında telsizlerle operatörü yönlendiriyor” diye konuştu.

Ayrıca, bin tonluk lastik tekerlekli yolda yürüyebilen vinci de bünyesinde bulundurduklarını dile getiren Aydın, o makinenin de Türkiye’de tek olduğunun altını çizdi.