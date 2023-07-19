Bilecik’te vişne hasadına başlayan üretici, Polonya gibi üretici ülkelerdeki rekolte düşüklüğü ve Türkiye’nin bazı bölgelerinde yaşanan üretim azlığı nedeniyle ilk belirlenen fiyatlara sevindi.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde vişne hasadına başlanırken, bu yıl fiyatların 30 liraya kadar çıkması ve rekoltenin iyi olması üreticinin yüzünü güldürdü. İlçede 3 bin dekar alandan yaklaşık 100 ton vişne hasat yapılması bekleniyor. Sabahın ilk ilk saatlerinde işçilerle birlikte bahçelere giden üreticiler akşama kadar topladıkları vişneleri plastik kasalara doldurarak ilçedeki hale götürüyorlar. Burada başta İstanbul olmak üzere birçok ilden gelen toptancılar vişneleri tırlara yükleyerek, Türkiye’nin dört bir yanına dağıtıyorlar.

Hasat edilen vişnelerin yüzde 80’i ’Paçalı Kütahya’, yüzde 20’si is ’Macar’ diye adlandırılan tür olurken, üretici Marmara bölgesinin en iyi vişnesinin Gölpazarı’ndan üretildiğini iddia ettiler. Rekoltenin yüksek olmasına sevinen çiftçiler bu yıl işçi bulmamaktan yakındılar.