Bursa’da bir vatandaş satın aldığı aracını 24 saat geçmeden çaldırınca dedektif oldu. Yeğeni ve arkadaşlarıyla hırsızı bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen 46 yaşındaki adam, şüphelinin yakalanması için sokak sokak iz sürerken, dizileri aratmayan diyaloglar ise kameraya anbean yansıdı.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde sabah aldığı 200 bin lira şdeğerindeki aracını gece çaldıran Mehmet Erdem, otomobilini kapının önüne görmeyince şok oldu. Hemen polisi arayıp ihbarda bulunan Erdem, başına gelenlerin üzerine yeğeni ve arkadaşlarına durumu bildirdi. Dostlarıyla birlikte dedektiflik yapan Erdem, sokak sokak gezerek güvenlik kamerası inceledi.

Uzun zamandır biriktirdiği parayla çalınan aracını bulmak için arkadaşları ile yola çıkan 46 yaşındaki Mehmet Erdem, güvenlik kamerasında şüphelendiği kişileri ise polise bildiriyor. Yaşadığı mağduriyet üzerine konuşan Erdem, “Araca bile daha binemedik. Evimin önünden çalıp gitmişler, ben polis ekiplerinden aracımın bulunması için yardım etmesini bekliyorum” dedi.

“Sabah aracımı göremeyince şok geçirdim”

İşini bırakıp dedektiflik yapan Erdem, “Araba için sabah biriyle anlaştım. Noter işlemlerini hallettikten sonra aracı evimin önüne bıraktım. Sabah uyandığımda aracı göremeyince şok geçirdim. Durumu idrak ettikten sonra olayı polise bildirdim. Şimdi aracımı bulmak için güvenlik kameralarını inceliyoruz. Tek isteğim aracımın bulunması. Beni fazlasıyla mağdur ettiler” şeklinde konuştu.