Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinliğe katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kütahya Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Günü sebebiyle renkli bir etkinliğe imza attı. Şarkı, halk oyunları ve şiir performanslarını sergileyen Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’nün özel yetenekleri, izleyenler tarafından büyük alkış aldı.

Etkinliğe Vali Ali Çelik ile birlikte katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, gösteriyi izledikten sonra el emeğiyle hazırlanan ürünlerin yer aldığı stantları gezdi. Daha sonra Vali Çelik ve Başkanımız Işık, Kütahya Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’ne destek ve katkıda bulunanlara teşekkür belgesi takdim etti.