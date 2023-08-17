Uluslararası Gençlik Günü’nde özel yetenekli gençler Uludağ’da bir araya gelerek yaşıtlarına motivasyon konuşması yaptı. Püyedtalks-İlham Veren Konuşmalar çerçevesinde gerçekleştirilen programda 6 özel yetenekli genç başarıya giden yolda karşılaştıkları zorlukların üstesinden nasıl geldiğini aktardı.

Uluslararası Gençlik Günü çerçevesinde Türkiye’nin farklı noktalarından gelen 13 ila 17 yaş arası 6 özel yetenekli genç Uludağ’da yaşıtlarına motivasyon konuşması yaptı. Püyedtalks - İlham Veren Akran Konuşmaları çerçevesinde genç yaşında birçok başarı elde etmiş konuşmacılar, geleceğin gençlerine örnek oldu. Hayatlarından örnekler vererek yaşadığı zorlukları ve başarıya giden yolda karşılaştıkları problemlerin nasıl üstesinden geldiklerini anlatan çocuklar, kendilerini dinleyen çocuklara ve ebeveynlere ilham kaynağı oldu.

Püyedtalks fikir babası Mert Aldemir, “Uluslararası Gençlik Günü, her yıl 12 Ağustos’ta anılmakta ve günümüzün küresel toplumunda gençlerin ortaklar olarak sahip oldukları potansiyeli kutlamaktadır. Bu yıl, Uluslararası Gençlik Günü’nde bir zamanların çocukları bugünün gençleri ile bugünün çocukları ve onların ebeveynleri bir araya geldi. Gençler yaşam hikayelerini ve çalışmalarını paylaştı, akranlarına ve ailelere, bizlere ilham vermek için yanımızda oldular” şeklinde konuştu.

İlham Veren Akran Konuşmaları, çocuklara, ebeveyn ve ebeveyn adaylarına ilham olmak, onlara fikir vermek, gerçekleşmiş yakın örnekleri onlara sunmak ve bir kıvılcım yaşatmak için tasarlandı. Bugünün ilham kaynakları uzak ihtimallerden oluşuyor. Bugün çocuklara ve gençlere çaba göstermenin, denemenin, pes etmemenin örneklerini verirken Edison’un ampulü icat ediş sürecinden bahsedilir. Yüzlerce kez denemiş, sonunda başarmıştır. Bu örnekler tabi ki yanlış değildir. Ancak bireyin kendisiyle bağdaştırması için de oldukça uzak örneklerdir. Oysaki kendi yaşlarına yakın kişilerden abi ve abla diyecekleri kişilerden dinlediklerinde, çocuklar ve ebeveynler kendileriyle çok daha kolay özdeşleştireceklerdi. Bu fikirden yola çıkarak Püyed Akademi sahipliğinde sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde Uludağ Karinna Hotel’de program gerçekleştirdik. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan 13-17 yaş arasında olan 6 genç 12 Ağustos Dünya gençlik gününde çocuklar ve ebeveynlerle bir araya geldi. Onlara yolculuk hikayelerini, tavsiyelerini, karşılaştıkları zorlukları ve bunları aşma yollarını, başarılarını ve motivasyon kaynaklarının ne olduğunu anlattılar” dedi.

İlham veren gençler

Püyedtalks - İlham Veren Konuşmalar programına konuşmacı olarak katılan gençler şu şekilde;

7. sınıf öğrencisi Esil Kalkan, 2022 Küresel Sürdürülebilirlik Öğrenci Ödülleri Finalisti oldu. Eğitimde Sürdürülebilirlik Öğrenci Ödülü ve Avrupa Uzay Ajansı ESA’nın Resim yarışmasını kazandı. Ayrıca Sürdürülebilir Gelecek Fikir Yarışması’nın finalisti oldu.

Programın bir diğer konuşmacısı 12. sınıf öğrencisi Arda Kumaru ilkokul ve ortaokulu zirvede bitirdi. Tübitak’ta çeşitli projelere imza attı. Türkiye’deki sayılı 18 yaş altı derneklerden birinin kurucusu oldu ve 2 yıl boyunca yöneticiliğini yaptı. Ulusal ve Uluslararası kongre ve konferanslara katıldı, düzenlenmesinde rol aldı. 2023 Nisan ayında T.C. İçişleri Bakanlığına göndermek üzere bir bilanço çalışması gönderdi ve onaylattı. 20’den fazla ülkede çeşitli üniversitelere ziyaretlerde bulundu. Yaz aylarında Arnavutluk ve Karadağ gibi ülkelerde çalışma şartlarını inceledi. Türkiye’nin en önemli gençlik kamp organizasyonunda koçluğa kabul edildi.

Eğitim hayatı 2013 yılında başlayan Yağız İsmet Kenar ise Türkiye’nin en önemli okullarından birinde, öğrenim hayatının başladığı yıldan beri tam burslu olarak öğrenimine devam ederken birçok bilimsel yarışma, eğitime ve yardım kampanyasına katıldı. Halen Uluslararası Bakalorya Programı (IB) da dahil olmak üzere öğrenimine devam etmekte ve farklı akademik araştırmalar üzerinde çalışıyor. Birleşmiş Milletler Sarayı, Technorama, Cenevre Doğa Tarihi Müzesi ve Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi gibi pek çok yeri gezme fırsatı buldu.

7. sınıf öğrencisi Bahar Sevinç Kızılırmak “Zor Zamanlar Fırsattır” başlıklı konuşmasıyla programda konuşmacı olarak yer aldı. Matematiği ve bilimsel araştırmayı seven Kızılırmak ayrıca “Kapımı Çaldı Şiirler” isimli kitap yazdı.

Programdaki konuşmacılardan Evren Çiçekçi 2020 yılında okulumda düzenlenen bir gelecek için tasarla kodla Yarışmasında kullandığı konuyu bir proje haline getirip DijitalKantin’i ortaya çıkardı. Profesyonel yüzücü olan Çiçekçi ayrıca oryantiring sporu ile ilgileniyor. 2023 yılında içinde bulunduğu bilişim takımı ile İnternational Greenwih Olimpiyatlarına katıldı ve katıldığı her kategoride ödül elde etti.

Türkiye’nin en önemli okullarından birinde tam burslu olarak öğrenimine devam eden 11. sınıf öğrenci Sahra Tuna ise eğitim hayatı boyunca akranları ve öğretmenleri ile birlikte birçok yetenek yarışmasında ve sosyal sorumluluk projesinde yer aldı. Halen Uluslararası Bakalorya Programı (IB) da dahil olmak üzere öğrenimine devam ediyor.