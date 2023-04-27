Oyuncu Özgür Ozan, Nilüfer Belediyesi’nin 2023 Yılın Yazarı Tomris Uyar etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerle bir araya gelerek öykü okudu. Öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Ozan, kütüphanelere de sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Nilüfer Belediyesi’nin 2023 Yılın Yazarı Tomris Uyar etkinliklerinde ilk öykü okuma buluşması gerçekleşti. Nilüfer Belediyesi Üçevler Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinliğe sevilen oyuncu Özgür Ozan konuk oldu. Yönder Okulları ile Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi öğrencilerinin katıldığı etkinlikte usta oyuncu, Tomris Uyar’ın İpek ve Bakır kitabından ‘Konuk’ adlı öyküsünü okudu. Öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Özgür Ozan, kitap okumaları için de tavsiyelerde bulundu. Kitabın okundukça insana iyi geldiğini vurgulayan Ozan, “Kitap okumak güzeldir ve ruha iyi gelir. Hayal gücünü genişletir, insanın kendini ifade etme yönünü güçlendirir. Okunan her kitap insanda farklı duygular oluşturur. Kitap iyi bir dosttur ve sizi hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Ben hikaye okumayı çok severim ve okuduklarımdan çıkardığım bazı kesitleri hayatımda kullanırım. Kitap okumak dili de ifade yeteneğini de güçlendirir” dedi.

Nilüfer Belediyesi’nin kütüphanecilik anlamında önemli işlere imza attığını belirten Özgür Ozan, bu mekanlara sahip çıkılması gerektiğini de vurguladı. Özgür Ozan’ı öğrencilerle söyleşisinde, rol arkadaşı Ela Yörüklü de yalnız bırakmadı. Keyifli söyleşinin ardından Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, Özgür Ozan’a teşekkür etti.