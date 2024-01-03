CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir anket görevlisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çarpıcı bir tespitte bulunduğunu paylaştı. Anket görevlisinin, Erdoğan'a Ankara ve İstanbul için "Siz kaybedecek adayları arıyorsunuz" dediğini aktaran Özel, 31 Mart 2024 yerel seçimleriyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Özel, konuşmasında, " "Bu yerel seçicimin öneminin farkındayız. Unvan maçı gibi bir şey olacak. Psikolojik üstünlüğün kimde olduğunu gösterecek. Yerel seçimlerde muhalefetin başarısız olması iktidarın gücünü perçinleyecek. Bu nedenle muhalefete muhalefet etmiyoruz. Muhalefet partileriyle polemiğe girmiyoruz. Ben bizim çatıda çok isteyip yapamadığımız birlikteliği tabanın, seçmenin sağlayacağına inanıyorum. Biz İYİ Partilileri kendimizden çok farklı görmüyoruz. Cumhuriyete, demokrasiye, laikliğe, Atatürk’e bağlı insanlar olarak görüyoruz. Ben İYİ Partililerin CHP’nin elindeki bir belediyenin AK Parti’ye ya da MHP’ye teslim edilmesini istemeyeceklerine inanıyorum. Anket şirketlerinin bana söylediği; İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısında ölçmedikleri kişi kalmamış. Ekrem Bey’e karşı 20, Mansur Bey’e karşı 12 ismin başarı şansını ölçtüklerini duyuyoruz. Ama hâlâ adaylarımızı zorlayacak adayları bulamıyorlar. İzmir CHP’nin kalesi. İzmir’i ince eleyip sık dokuyoruz. Geçen hafta 46 milletvekili arkadaşımızı gönderdim. Üç gün boyunca dolaştılar, her ilçenin raporu geliyor. Bunun Tunç Soyer’in memnuniyet anketlerinde çıkmaması olarak yorumlanması doğru değil. Kendisiyle arkadaşız, aynı okulda, Bornova Anadolu Lisesinde okuduk. Hepimiz en iyi sonucun arayışındayız. Perşembe günü Parti Meclisi toplantısının ardından, aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu adayları açıklamayı düşünüyoruz. Cuma günü de Ekrem Bey İstanbul’un ilçe adaylarını açıklayacak, ben de orada olacağım."