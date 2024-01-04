Gündemi yakından takip ederek fikirlerini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla ortaya koyan Şahan Gökbakar yeni paylaşımlarıyla dikkat çekti. Komedyen bu sefer CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert çıktı.

Özgür Özel "İran’ın Kirman eyaletinde gerçekleşen terör saldırılarında yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı diliyorum" paylaşımında bulundu.

Şahan Gökbakar ise Özel'e sert çıkarak "Özgür Bey ülkemizde de hukuk yok oluyor. anayasa ihlal ediliyor. Üstünüze düşeni fazlasıyla! yapar en sertinden bir 'tweet' patlatırsınız diye haber vereyim dedim. Ya da kartona yazsınlar sizinkiler 'buna izin vermeyeceğiz', 'asla müsaade etmeyeceğiz' diye video çekin! o daha isabetli olur" dedi.