İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu, "yolsuzluk", "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlamalarıyla tutuklandı. Ancak "Kent Uzlaşısı" dosyasına ilişkin tutuklama talebi reddedildi. Kararın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dilek ve Selim İmamoğlu ile birlikte Çağlayan Adliyesi'nde bir açıklama yaptı ve hem hukuki hem de toplumsal açıdan karara itiraz edeceklerini duyurdu.

Özgür Özel'in ilk açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Biraz önce, 16 milyon İstanbullunun üst üste 3 kez belediye başkanı seçtiği Ekrem İmamoğlu; tek suçu Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek olduğu için ve bir sonraki seçimde de kazanacağı için tutuklandı. İki kumpasla karşı karşıyayız. Terör iddiasından tutuklama talebi reddedildi, adli kontrol dahi yok ama diğer dosyadan - İmamoğlu suç örgütü diye tarif ettikleri dosya- tutuklanmasına karar verdiler.

'KAYYUM İHTİMALİ ORTADAN KALKTI'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetme iradesine bir kayyum atama ihtimalinin ortadan kalkması yönünden önemlidir. Başkanın hızla özgürlüğüne kavuşması için gerekli itirazlar yapılacaktır. Bu itirazlar hem hukuki hem toplumsal olacak. 4 gündür Ekrem İmamoğlu için meydanlara dökülen, bugün ülkenin dört bir yanında kilometrelerce kuyrukta bekleyen insanların bu sevgisi ve güveni boşuna değildir.

'SİLİVRİ'YE GİDEBİLİR'

Silivri'ye gidileceğine yönelik bilgi var. Dikkatle takip ediyoruz. Oyunu kullanan herkesi Saraçhane'ye davet ediyoruz. Bizim beklentimiz Saraçhane'deki büyük buluşmanın bugün de gerçekleşmesidir."

DİLEK İMAMOĞLU: ALINAN BÜTÜN KARARLAR SİYASİDİR

Dilek İmamoğlu ise kararı şu sözlerle değerlendirdi:

"Sadece şunu bilmenizi istiyorum. Alnımız ak, başımız dik. Haksız ve hukuksuz alınan kararların hiçbir hukuki tarafı yoktur. Alınan bütün kararlar siyasidir. Biz yolumuza devam edeceğiz."