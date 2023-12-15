CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'deki görüşmesi sona erdi.

Özel ve İmamoğlu açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, "5 yıl önce bu binaya devir teslim nöbeti için gelmiştik. Güçlükle alınan mazbatadan sonra ben buranın balkonunda Ekrem başkanının o kalabalığın içinde yaklaşımını izlerken gözyaşlarımı tutamamıştım. O günden bu güne kendisine verilen her bir desteği hakeden bir çalışkanlık ve başarı öyküsüyle karşımızda. Biz İstanbul'u ona emanet ettik çok iyi baktı. İstanbul'u seven herkesi Ekrem Başkan'a emanet ediyoruz. Yolu açık olsun" dedi.

"KARARLILIĞIMIZI ORTAYA KOYACAĞIZ"

Ekrem İmamoğlu ise "31 Mart 2024 tarihi itibarıyla İstanbul halkı ile birlikte 2019'da temelini attığımız İstanbul ittifakının daha güçlü şekilde sonraki 5 yıla yeni ve daha güçlü projeleri İstanbulluyla buluşturmaya yönelik kararlılığımızı ortaya koyacağız. Umut ederim ki önümüzdeki 3 aylık dönemde İstanbul'daki kıymetli yol arkadaşlarım ve tüm İstanbullularla muazzam görülmemiş kampanyayı halkçı, pozitif ve İstanbul'u düşünen kampanya ile farklı dönemi İstanbul'a yaşatacağımızı düşünüyorum. Herkese başarılar" diye konuştu.

İYİ PARTİ SORUSU

Öte yandan Özgür Özel'e İYİ Parti ile ittifak sorusu üzerine, "Siyasette hiçbir ihtimal tamamen sıfırlanmaz. Öyle olmaması için çok çaba sarf ettik. Üzerimize ne düşerse yapmaya devam edeceğiz" yanıtını verdi.

Özel, Muharrem İnce ile önümüzdeki günlerde bir araya geleceklerini belirtti.