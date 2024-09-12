Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Camiyi de açıyoruz, ezanı da okutuyoruz, bayrağı da göndere çekiyoruz. Biz bu ülkedeki herkesi ne inancına, ne doğduğu yere, ne etnik kökenine göre değil, hiç kimseyi ayırmadan bağrımıza basıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programı kapsamında ilk olarak Bornova ilçesinde bulunan Motokurye Parkı'nda kuryelerle, ardından Kent Akademi'de Meslek Edindirme Kursu hocaları ile selamlaştı. Özel, daha sonra toplu açılış ve temel atma töreni için Çamdibi Atatürk Parkı'na geçti. Törenin ardından konuşan CHP Lideri Özel, "5 yıl sonra değil 5 ay sonra Bornova'da neler yapıldığını konuştuğumuz, çok sayıda açılış yaptığımız ve bundan sonrası için de temeller attığımız bir törendeyiz. İlk 5 ayda bunlar yapılabildi ve bunlara niyet edildi, temelleri atıldıysa bundan sonra Bornova ve İzmir 5 yıl boyunca çok güzel hizmetler görecek, ona inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Bornova'da 18 açılışın yapılacağına vurgu yapan Özel, "Bugün burada 18 açılış ve temel atmalar yapacağız. Bunların arasında Motokurye Parkı da var, Kent Market de var. Birçok hizmetin de temelini atacağız. Bir tanesininkini attım geldim. Manisa'mıza 15, Bornova'mıza 15 dakika mesafede Sarnıç köyümüz var. Köyün camisi içine gidilemeyecek durumda. Depreme dayanıklı değil. Muhtarın ve müftülüğün talebi vardı. Ömer kardeşim de orada bir proje yapmış. Alt tarafı şadırvan, üst tarafı Mescid-i Aksa'yı model alan bir camiyle hem Filistin'e dayanışma duygularımızı gönderiyoruz. Seçimlerden önce sıkışınca 'Bunlar gelirse bayrağı indirecek, bunlar gelirse ezanı dindirecekler, bunlar gelirse vatanı böldürecekler' diyen iftiracılara inat camiyi de açıyoruz, ezanı da okutuyoruz, bayrağı da göndere çekiyoruz. Biz bu ülkedeki herkesi ne inancına, ne doğduğu yere, ne etnik kökenine göre değil, hiç kimseyi ayırmadan biz Bornova'yı, İzmir'i, Türkiye'yi bağrımıza basıyoruz" sözlerine yer verdi.

Bornova'da hayata geçirilen sosyal marketleri ziyaret ettiğinden de bahseden Özel, güçlerini milletten, güveni de yaptıkları işten aldıklarını ifade etti. "Ülke genelinde 412 belediyede Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımızla halka hizmet sunuyoruz" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Pandemide, doğal afetlerde milletin yanında duruyoruz. İktidarın neden olduğu ekonomik krizde, vatandaşımızın yaşadığı sıkıntılarda, sosyal projelerle, sosyal belediyecilik anlayışıyla onların yanında duruyoruz. Mahalleye bir tane araba çekip, partinin mahalle başkanını çağırıp, 'AK Parti'ye üye olanın önüne kömür atıp, gidip evine kapıdan evlere buğday dağıtalım, bulgur dağıtalım, makarna dağıtalım, un dağıtalım, yoksulluğu yönetelim, oylarını alalım diye bakmıyoruz. Ömer bizi kent markete götürdü. Elime hiçbirinizin kime verildiğini bilmediği, bir elin verdiğini öbür elin görmediği bir kart verdiler. Bir aileye ne lazımsa aldım. Hesabı çıkardılar. '52 kredinizi kullandınız, daha kullanacak size 68 krediniz var' dediler. Araba doldu. Kartı çektirdik. Marketten kredi kartıyla alışveriş yapar gibi torbamızı doldurduk. Uygar bir şekilde, yoksulluğumuz yüzümüze vurulmadan bir sosyal yardımın nasıl yapılacağını Ömer bugün bütün Türkiye'ye gösterdi."

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak işimizi yapıyoruz. İktidara da görevini hatırlatıyoruz" diye konuşan Özel, şunları kaydetti: "Bizim işimiz kent lokantası. Bizim işimiz Kent Market. Bizim işimiz asfalt, Bizim işimiz bir tek çocuğun yatağa aç girmemesi. Bizim işimiz yaşlılarımıza sahip çıkmak, bizim işimiz kreş, bizim işimiz anaokulu, bizim işimiz olmasa da eğer ki eksik kaldıysa devlet, cami yapmak okul yapmak. Ama iktidarın işi oluşturduğu bu büyük ekonomik krizi çözmek. İktidarın işi işsizliğe çare bulmak enflasyonu düşürmek, enflasyonu sıfıra getirmek. Bunların işi hayat pahalılığını durdurmak. Oysa bunlarla hiç uğraşmayanlar bambaşka işlerle uğraşıyorlar."

Dilruba ve teğmenlere ilişkin de konuşan Özel, "Dilruba'ya cezaevine dedim, 'Seni burada bırakmam. Bugün değilse yarın salacaklar, mecburlar' dedim. Ama dedim ki 'Söylediğin sözde kalbi kırılanlar olabilir dikkat edelim' dedim. O günden sonra 'Dilruba'yı yanına oturttular' dediler. Üstünden 8 gün geçti. Teğmenlerin yemin törenindeki kılıç çatma hadiselerini yeniden gündeme getirdiler. Bir tek amaçları var. AK Parti iktidarı baş aşağı gidiyor. İlk kez kurulduktan sonra ikinci parti oldu. Çünkü CHP Türkiye'nin birinci partisi oldu. Tayyip Bey bu kötüye gidişi gördü ve gerginlik çıkartmak istiyor. Ama teğmenlerden ama Dilruba'dan çıkartıyor. Öyle ucuz bedava siyaset, yoksulluğu bitirmeden, işsizliği çözmeden oyları toplamak, sarayda sefa sürme dönemi bitti. Şimdi dönem vatandaşı dinleyip derdi çözme dönemi. Çözümünün var bir adresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'enflasyonu indireceğim' sözlerine de karşılık veren Özel, "O yüzden dün çıkmış diyor ki enflasyonu indireceğim. İlk bunu söylediğinde yıl 2017'ydi. 7 yıldır millete aynı sözü veriyor, tutmuyor ve tutamaz. Lafla peynir gemisi yürüsün istiyor, yürütemez. Kimse 50 altı beklemiyor ama hala tek hane diyorlar. Bu enflasyon hesabını Tayyip Bey, kendi denetimine aldığı TÜİK'e yaptırıyor. TÜİK neyin kısaltması? Tayyip Bey'i üzmeyen istatistik kurumu. Tayyip Bey'i üzmüyor ama çalışanları, emekliyi üzüyor. Enflasyon sıfır olursa fiyatlar sabitlenir, yüzde 50 enflasyon demek 100 lira malın seneye 150 lira olması demektir. Bu gerçekliği kimse göz ardı etmemelidir. Bu iktidar kesinlikle ekonomiyi iyi yönetememektedir" açıklamalarında bulundu. AK Parti'nin kutuplaştırmaya çalıştığını savunan Özel, asla kutuplaşmanın oyununa gelmeyeceklerini ifade etti.

Özel, "Dilruba AK Parti seçmenine laf etti, 'Özgür Özel özür dilesin' diyor. Dedim ki 'Ben CHP Genel Başkanıyım, özür dileyecek bir şey söylemedim.' AK Partilileri kıracak bir şey söylemedim ama o kızımız üzdüyse onun adına o sözleri ben telafi ederim, ben özür dilerim. Yeter ki bu memlekette kalbi kırık vatandaş kalmasın. Çünkü onların hedefi bizim birbirimizle tartışmamız. Onların amacı tartışma olsun, milletin karnı doymasın ama Tayyip Bey oylara doysun. Vergide adaleti yani onun vergi borçlarını affettiği şirketlerden vergi alıp, çok kazanandan çok az kazanandan az vergi alıp, hiç kazanmayandan hiç vergi alınmayacağı düzen kurulana kadar, hepinizin evladı istediği gibi bir işte çalışana, herkesin çocuğu en iyi okullarda ücretsiz okuyana kadar CHP'nin mücadelesi durmayacak" dedi.