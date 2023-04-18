Katıldığı programda HDP'nin terör örgütüyle ilişkisine yönelik soruyu yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel"Meclis'te terör örgütünün uzantısıyız dediklerini duymadım" dedi.

Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu canlı yayının konuğu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'di.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mehmet Akif Ersoy'un "HDP'nin terör örgütü PKK ile ilişkisi olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu şu ifadelerle yanıt verdi:

"Meclis'te terör örgütünün uzantısıyız dediklerini duymadım"

"Bir parti eğer terör örgütü ile ilişkisi olduğunu kabul etmiyorsa, o beyanı esas kabul etmek lazım. Ben hiç Meclis'te terör örgütü PKK'nın uzantısıyız dediklerini duymadım. HDP'nin bizim cumhurbaşkanı adayımıza oy vermesi kimsenin karnını ağrıtmasın."

HABER MERKEZİ