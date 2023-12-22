İYİ Parti'de yerel seçimler öncesi istifalar üst üste gelirken, partiden ayrılan bazı isimlerin CHP ile görüştüğüne dikkat çeken Meral Akşener "Partimize kurumsal operasyon olduğu ortaya çıktı. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar. Ben idmanlıyım.” ifadelerini kullanmıştı. Akşener'in sözlerine ilk yanıt İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gelmişti. İmamoğlu "Dostlarımız oyuna geliyor, bize karşı kışkırtılıyorlar.” demişti. İmamoğlu'nun ardından CHP lideri Özgür Özel de gazetecilerin Akşener'in sözlerini hatırlatması üzerine bir açıklama yaptı.

"BARIŞ İLAN EDİYORUZ"

CHP'nin muhalefetle tartışmaya girmeyeceğinin altını çizen Özel şu şekilde konuştu: "Sürekli siyasette gerilim bekleyenlere, CHP muhalefetle kavga etsin isteyenlere şunu söyleyeceğim. Bizim anlayışımızda muhafelet iktidara karşı yapılır, muhalafete muhafelet yapmayız. Muhalefet partileriyle tartışmayız. Buradan barışın başkentinden muhafeletteki tüm partilere, İYİ Parti'ye ve İYİ Parti'nin üyesi iyi insanlara şunu söylüyorum. Biz Hacıbektaş'tan Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz"