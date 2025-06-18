Geçtiğimiz ay Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir cenaze törenine katıldığı sırada saldırıya uğrayan Özel’in şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan Selçuk Tengioğlu hakkında yürütülen adli süreçte önemli bir gelişme yaşandı.

Olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan Tengioğlu hakkında, “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame, Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

Şüpheli Selçuk Tengioğlu’nun geçmişine ilişkin detaylar da gündeme geldi. 2004 yılında iki çocuğunu öldürüp, ikisini yaraladığı belirtilen Tengioğlu’nun ayrıca hırsızlık ve tehdit gibi suçlardan da sabıkası olduğu öğrenildi. Suçlarından dolayı cezaevine giren Tengioğlu’nun daha sonra aftan yararlanarak serbest kaldığı bilgisi paylaşıldı.