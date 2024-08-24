Bursa'nın köklü yerel market zinciri Özhan Market, büyüme hamlesine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Kayapa’da yeni bir şube açarak genişleyen mağaza ağını güçlendiren Özhan Market, açılışa özel indirimlerle bölge halkını karşıladı. Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Kayapa gibi hızla gelişen bir bölgede müşterilerimize yakın olmayı ve onların günlük ihtiyaçlarına çözüm sunmayı hedefledik. Yeni şubemizle, Kayapa halkına Özhan Market kalitesini sunacağız,” dedi.

Şirketin lojistik kapasitesini artırmak için yaptığı yatırımlar hakkında bilgi veren Özhan, Nilüferköy’de satın alınan ikinci depolama alanıyla depo kapasitelerini 16 bin 500 metrekareye çıkardıklarını belirtti. Bu yatırımın, Özhan Market’in hizmet hızını ve verimliliğini artıracağını vurgulayan Özhan, yeni depolarında modern manav alanları, online sipariş hazırlama bölümleri ve çeşitli üretim sahaları bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, Özhan Market'in Nilüferköy’de kurduğu internet deposu aracılığıyla yalnızca Türkiye’de değil, yedi farklı ülkeye ihracat yaparak Türk ürünlerini dünya ile buluşturduklarını söyledi.

Açılış törenine katılan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Kayapa şubesinin bölge halkına hayırlı olmasını dileyerek, başarılı alışverişler temennisinde bulundu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ise Özhan Market’in bölgeye yaptığı yatırımı, Kayapa'nın kalkınmasına katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Açılışa özel düzenlenen büyük indirimler, bölge halkının yoğun ilgisini çekti. Yeni şube, Kayapa ve çevresi için önemli bir alışveriş noktası olma yolunda ilerliyor.

Özhan Market, mağaza açılışlarıyla birlikte lojistik ve operasyonel altyapısını da güçlendirmeye devam ediyor. Nilüferköy’de açılan ikinci depo sayesinde daha geniş bir ürün yelpazesi, daha hızlı ve verimli bir şekilde müşterilere sunulacak. Ayrıca, 2024 yılı içerisinde Nilüferköy ve 1050 Konutlar bölgelerinde açılması planlanan yeni şubelerle, Bursa halkına daha geniş bir alanda hizmet verilecek ve istihdam olanakları artırılacak.

61 yıllık deneyimiyle Bursa halkına kesintisiz hizmet sunan Özhan Market, müşteri odaklı yaklaşımı ve yenilikçi vizyonuyla büyüme stratejisini sürdürüyor.