İnegölspor’da affedilen Ömer Faruk Ermeç sosyal medyadan özür mesajı yayınladı.

İnegölspor’da kadro dışı bırakılan ve daha sonra bugün yönetim kurulu kararıyla affedilen Ömer Faruk Ermeç sosyal medya hesabından özür mesajı yayınladı.

Ermeç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Takım arkadaşlarıma ve İnegölspor camiasına özür beyanımdır. Kişilik olarak agresif bir yapıya sahibim. Hırsımdan dolayı saha içinde bazen kendimi kaybediyorum ancak asla tasvip edilmeyecek olay yaşadım. Çok üzgünüm ve pişmanım. Umut'tan, diğer tüm arkadaşlarımdan, büyük İnegölspor camiasından, taraftarlarımızdan özür diliyorum. Tek düşüncem yaptığım hatayı telafi etmek ve kendimi affettirmek. Hepinizden anlayış bekliyorum.