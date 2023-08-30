Meydana gelen olayda, Erdal Adıgüzel (28) adlı yolcu, otobüsteki diğer yolcu Mustafa K.'nin (29) ayağına bastığı için uyarısında bulundu. Ancak bu uyarı sonrasında Mustafa K. ve kardeşi Halil İbrahim K. (18), Adıgüzel'e saldırıp onu darp etti. Ardından mola tesisinde kavga yeniden başladı. Mustafa K., pantolonundan çıkardığı 60 santimlik palayla Erdal Adıgüzel'e "gel kapışalım" diyerek saldırdı. Bu saldırı sonucunda Adıgüzel çene, boyun ve sırtından yaralandı. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi, Adıgüzel Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri saldırıda kullanılan palayı ele geçirdi.

Mustafa K. ve kardeşi Halil İbrahim K. gözaltına alındı. Anne Veda Adıgüzel, olayı değerlendirirken "Türkiye’de yolculuk yaparken bile palayla geziliyorsa başka bir şey demiyorum" ifadelerini kullandı. Gözaltına alınan kardeşlerden Halil İbrahim K., basın mensuplarına karşı rahat bir tavır sergileyerek, "Beni güzel çek. Canım istedi bıçakladım" şeklinde açıklamalarda bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.