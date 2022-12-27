İnegöl Belediyesi Türk Müziği Korosu, İnegöl Devlet Hastanesi Palyatif servisinde yatan hasta yakınları ve personel için moral konseri verdi.

İnegöl Belediyesi Türk Müziği Korosu tarafından İnegöl Devlet Hastanesi Palyatif servisi koridorunda gerçekleşen konseri İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen, palyatif servisi doktor ve hemşireleri, hasta yakınları ve bazı hastalar takip etti.

İnegöl Belediyesi Türk Müziği Korosu Şefi Diler Yalaza, yaptığı konuşmada; “Türk Sanat Müziği’nin iyileştirici bir özelliği olduğu, ruha iyi geldiği asırlar önce ispatlanmış. Farklı makamlar farklı hastalıklara iyi geliyor. Bunu biliyoruz. Biz de palyatif servisinde yatan hastalarımızın özellikle yakınları için, orada hizmet veren hemşirelerimiz, doktorlarımız, personel için böyle bir program yapalım istedik. Bizlere gelen bu talebi boş çevirmedik. Onlarla birlikte musikimizin unutulmaz eserlerini okuduk” dedi.

İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen de konser için İnegöl Belediyesi Türk Müziği Korosu Şefi Diler Yalaza, saz sanatçılarına ve koroya teşekkür etti. Programın ardından hastane yönetimi tarafından şef Diler Yalaza ile saz sanatçıları Fikri Bayraktar ve Hasan Yörenç’e çiçek takdim edildi.