Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova Teşvikiye Mahallesi’nde başlattığı proje çerçevesinde bölgeye bin metrelik yeni içme suyu hattı kazandıracak. Çalışmalar çerçevesinde özellikle yaz aylarında su sorunu yaşayan bölge uzun yıllar boyunca kesintisiz içme suyu ile buluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kaliteli içme suyunu şehrin tüm noktalarına kesintisiz bir şekilde ulaştırmak için projelerini sürdürüyor. Tamamlandığında toplam uzunluğu bin metre olacak yeni hat sayesinde Teşvikiye Mahallesi sakinleri kesintisiz içme suyu ile buluşacak. Tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı ve ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan Teşvikiye Mahallesi’nde devam eden çalışmalar tamamlandığında, bölge uzun yıllar boyunca kaliteli içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşacak.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Güçlü altyapı ağımızı kaliteli hizmet anlayışımızla her geçen gün daha fazla genişletiyoruz. Tek bir mahallenin dahi içme suyu sorunu yaşamaması için her geçen gün yeni projeleri hayata geçiriyoruz. Teşvikiye Mahallesi’nde aralıksız şekilde çalışan ekiplerimiz sayesinde bir mahallemizin daha içme suyu sorunlarına uzun yıllar boyunca çözüm olacağız” denildi.