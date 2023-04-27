Keşan Sebze, Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası Başkanvekili Mustafa Çakır, yaşanan pandemi ve deprem felaketlerinin ülke ekonomisine zarar verdiğini belirterek, en çok esnafın etkilendiğini söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Küçük esnafın bu felaketlerden en olumsuz şekilde etkilnen kesim olduğunu bildiren Keşan Sebze Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası Başkanvekili Mustafa Çakır; “Deprem felâketi yaşayan güzel Türkiye'm de tüketici ve esnaf birde pahalılıkla boğuşuyor. Firmalar zamlara devam ediyorlar. Gıdada zam depremi halâ var. Fiyatlar aralıksız artıyor. Pazarda da durum iç açıcı değil. Bugün kuru soğan 18 TL'den satılıyorsa gerisini düşünün. Deprem fiyatının etkisiyle psikolojik çöküntü yaşayan tüketici, ekonomik krizle uğraşıyor, esnafta bundan etkileniyor. Ekonomide sarsıntı devam ediyor. Yaralarımızı nasıl saracağız?" diye sordu.

Zam yapan büyük firmaların tüketici ve esnafı yine karşı karşıya getirdiğini ifade eden Çakır, "Buradan zam geçişi yapan büyük firmalara sesleniyoruz, daha duyarlı olun. Ahmet Mete Işıkara, ışıklar içinde uyusun, mekânı cennet olsun, deprem dedemiz çok doğru söylemiş. Deprem zelzeleleri, ekonomik zelzeleyi de getirir diyordu. Esnaflarımız ülke ekonomisinin bel kemiğidir. İstikrarlı bir şekilde, halâ içinde bulunduğumuz salgını ve yaşadığımız bu yüzyılın büyük depreminin vermiş olduğu etkilere rağmen her türlü ekonomik şartlarda hem kendini hem ülkesini ayakta tutmak için var gücünle mücadele ediyor. Pandeminin vermiş olduğu hasardan dolayı, enflasyon artınca esnafın elini kolunu bağlamıştı. Kazancı düşen esnafımız vergi, SGK borçlarını ödeyemedi, diğer giderlerini karşılaşayamadı. Kira, elektrik vb. mağduriyet yaşadı. Bazı esnaflarımıza haciz işlemleri geldi. Mart ayı deyince aklımıza vergi ayı geliyor. Vergilerini ve giderlerini ödeyecek olan esnafımız bir çıkış yolu arıyor. Bir kaç banka birçok şart ile esnafa kredi verse de diğer bankalar kredi vermiyor. Esnafların kırmızı çizgileri kaldırılmalı, uygun kredi desteği sağlamalıdır. Esnaf enkaz altında bırakılmamalıdır” diye konuştu.

“KÜÇÜK ESNAF BAYRAMDA UMDUĞUNU BULAMADI”

Çakır, Türkiye’nin büyük bir ülke olduğunu ve her zorluğun birlik ve beraberlikle aşılabileceğini söyledi.

Her sene kutlanan bayramlar bir önceki seneyi arattığını belirten Çakır, "İkramlık çikolata, kuruyemiş ve şekerleme fiyatlarının yüksek oluşu, talebi azalttı. Büyük marketler küçük esnafa iş bırakmadılar. Küçük esnaf her sene olduğu gibi bu bayramda da umduğunu bulamadı. Beklediği işi yakalayamadı. Birde bazı fırınların ekmek çıkarması, diğerlerin ilk günü çıkarmaması, bazı esnaflarımızı ve halkımızı mağdur etti. Bu belirsizliği bir daha yaşamayalım. Esnafımızın yüzünü güldüren maaşların erken verilişi, vatandaşlarımızı esnaflarımızdan belli temel gıda maddeleri alışverişine yöneltti. Biraz yüzlerimiz güldü. Şükrediyoruz. Bayram tatilinin kısa oluşu, şehrimize ve denizlerdeki esnaflarımıza misafirlerimiz gelemedi. Bu durum tüm esnaflarımızı etkiledi. Şehrimizde hareketlilik, belediyemizin hazırladığı programlarda daha canlandı. 23 Nisan etkinlikleri ve Keşan 1.Ulusal Çocuk halk dansları festivalinin düzenlenmesi, yapıldığı alanda esnafımızın yüzünü güldürdü. Yoğun kalabalık taşıma sektörüne canlılık getirdi. Halkımızın ve esnafımızın böyle etkinliklere ihtiyacı olduğu bir kez daha anlaşıldı. Başta belediyemiz olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyoruz. Şu anda Türkiye'de seçim rüzgarı esiyor ama esnaf önce tezgahına, sonra sandığa gider. Tüm halkımıza teşekkür ediyoruz. Bu bayramı beraber yaşadık. Çocuklarımız iş yerlerimizi ziyaret ederek, hayallerindeki bayramları yaşamaya çalıştılar. Bizler yine halkımızla beraber yine eski bayramları yaşadık. Eski geleneklerimizi yaşadık. Bayram bir ömür gibi kısa, geldi geçti bizlerden" diye konuştu.