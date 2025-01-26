Mart ayı sonlarına doğru ülkemize ulaşması beklenen toz taşınımının, özellikle pazartesi ve salı günlerinde daha yoğun olacağı ifade ediliyor.

Prof. Dr. Yaşar, her yıl yaklaşık 2 milyar ton çöl tozunun dünyaya taşındığını ve bunun doğanın gübresi olarak kabul edildiğini belirtti. Taşınan tozların, "tabakalı silikat" adı verilen besin kaynakları sunduğunu da sözlerine ekledi. Ayrıca, bu tozların kırmızı renkli, demir yüklü tozlar şeklinde olacağını açıkladı.

Bu dönemde havada yüksek miktarda polen bulunacağını vurgulayan Yaşar, çam ağaçlarının her birinin 12 milyar polen üretebileceğini söyledi. Astım ve diğer akciğer rahatsızlıkları olan kişilerin, polen ve tozları solumaktan kaçınmaları gerektiğini belirterek, bu süreçte kuru öksürük ve hapşırık gibi semptomların artabileceğine dikkat çekti. Akciğer hastalıkları olanlara, 3 hafta boyunca partikül tutucu maske takmalarını önerdi. Normal maskeler bulamayanlar için ise standart maskelerin yeterli olacağını belirtti.

Çöl tozlarının tarım için faydalı olduğunu ve verimliliği artırdığını söyleyen Yaşar, ancak sağlık açısından dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.