PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da kutladı.KONYA (İGFA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 23 Nisan'ı geleceğin teminatı olan çocuklara armağan ederek, çocuklara verdiği değeri gösterdiğini belirten, başkan Ramazan Erkoyuncu; şu görüşlere yer verdi. "23 Nisan istiklalin ve istikbalin Meclisinin ilk toplantısını yaptığı gündür. 23 Nisan 1920’de toplanan Birinci Meclis, millet adına istiklal mücadelesini sürdürme azminin de sembolü olmuştur. O Meclis, bize Milletimizin omuz omuza verip bir birinden güç aldığında her zorluğu aşılabileceğini öğretmiştir. Yüce meclisimizin açılışının 103. , Cumhuriyetimizin 100. Yılında ülkemizin her alanda daha da ileriye gitmesi birincil gayemizdir. Türkiye'nin teminatı çocuklarımıza güçlü yarınlar bırakma mesuliyeti bugün bizim üzerimizdedir.

Bu sorumluluğun verdiği inançla; istiklal ve ulusal egemenlik mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, ebediyete intikal etmiş tüm mebuslarımız ile şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Türk Milletinin tarihinde yeni bir dönem başlatan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yıldönümünü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, çocuklarımızın, coşkulu sevinç, mutluluk ve heyecanının ilelebet yaşanması ve yaşatılmasını diliyorum.”