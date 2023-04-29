Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin’in girişimleriyle hikayesi, milli mücadele yıllarına dayanan bir eser daha Panorama 25 Aralık Müzesi’nde görücüye çıktı.GAZİANTEP (İGFA) - Gazi şehrin 11 ay boyunca düşmana karşı verdiği mücadeleyi tüm ayrıntılarıyla ziyaretçilerine tekrar yaşatan, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Panorama 25 Aralık Müzesi, Kurtuluş savaşı sürecinde Anadolu’nun birçok bölgesinde milli mücadelenin kahramanlarını komuta eden Selahaddin Adil Paşa’nın çalışma masasını müzeseverlerin beğenisine sunuyor.

ANTEP SAVUNMASI KAHRAMANLARINI KOMUTA EDEN PAŞANIN ÇALIŞMA MASASI ARTIK GAZİANTEP’TE

Panorama 25 Aralık Müzesi Tarih Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu, müzenin çok değerli bir eseri daha envanterine kattığını belirterek, şunları söyledi:

“Bu eser, Gaziantep’te Kurtuluş savaşı sırasında ikinci kolordu komutanı olan sonrasında Sakarya savaşında, Afyon’da, Dumlupınar’da, Uşak’ta, Manisa’da Anadolu’nun her yerinde Antep Savunması kahramanlarına komutanlık yapan Selahaddin Adil Paşa’nın İstanbul’daki çalışması esnasında kullandığı masadır. Bu masayı Macar bir zannatkar tarafından yapılmış. Masanın müzemizde yer alması için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in özel girişimleri söz konusu oldu. Selahaddin Adil Paşa’nın torunlarının 100 yıldan beri gözleri gibi baktığı bu eser artık müzemizde. Bu masanın bütün meraklıları tarafından görülmesi gerekiyor.”

100 YILLIK ESER, ANADOLU’YA DAİR BİRÇOK KİTABIN YAZIMINDA DA ROL OYNUYOR

Araştırmacı, yazar Yaşar Yılmaz, Selahaddin Adil Paşa’nın müzede görücüye çıkan bu masayı 1900’lü yılların başlarında, bugünkü İstanbul Üniversitesi’nin giriş binasında kullandığını ifade ederek, “Bu masa, bize eşimin Selahaddin Adil Paşa’nın torunu olması dolayısıyla intikal ettiğinde, Anadolunun Gözyaşları, Anadolunun Antik Tiyatroları gibi eserlerin de içerisinde bulunduğu 9 kitabı bu masada yazdım. İyi ki de bu masayı muhafaza etmişiz. Bu masanın Panorama 25 Aralık Müzesi’nde sergilenmesinden dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.