Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bankaya ait zırhlı minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Hamzabey Caddesi’nde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan sürücü Günay Uygun (41) yönetimindeki 16 YY 261 plakalı cam yüklü kamyonet, Esenler Caddesi’nden çıkış yapan sürücü Ali Aydın (41) idaresindeki 34 PB 1363 plakalı bankaya ait para taşıyan zırhlı minibüs ile çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, kamyonetin sürücüsü ile yanında bulunan yolcu Süleyman Yeşildal (43) yaralandı. Araçta sıkışan Süleyman Yeşildal, olay yerine sevk edilen İtfaiye Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Kaza sonucu hasar gören para taşıyan minibüs ise polis nezaretinde çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.