Sporun her branşına destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Para Yelken Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. 3-8 Haziran tarihleri arasında Darıca Balyonoz Koyu’nda gerçekleşen Para Yelken Türkiye Şampiyonası elemelerine katılan 24 engelli sporcu, hem birbirleriyle hem de suyla mücadele ederek göz doldurdu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Darıca Balyanoz Koyu’nda gerçekleşen Para Yelken Türkiye Şampiyonası elemeleri nefes kesti

Yarışları Türkiye Yelken Federasyonu’ndan yetkililer de izledi.

Şampiyonaya Türkiye’nin farklı illerinden 20 bedensel engelli sporcu ile Büyükşehir’in ‘Sporda Ben De Varım’ projesinin 4 bedensel engelli sporcusu katıldı.

Yarışlarda genel sıralamada en iyi 1 erkek ve 1 kadın sporcu Milli takıma seçilerek, Türkiye’yi Dünya Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazandı.

KUPA VE MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Final müsabakaları sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi. Buna göre Para Yelken Türkiye Genel kategorisinde birinci Miray Ulaş (Mersin Ferdi), ikinci İbrahim Kalay (Mersin Yelken Yat Sporları), üçüncü ise Emir Turnacıgil (Karadeniz Ereğli Gençlik) oldu. Bu sporculara kupa ve madalyalarını Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Çiçek takdim etti.

Para Yelken Türkiye Gençler kategorisinde ise Karadeniz Ereğli Gençlikspor sporcuları derece yaptı. Buna göre birincilik kürsüsüne çıkan Büşra Nur Çelik ile ikinci olan Furkan Ercin ve üçüncülüğü elde eden Yiğit Efe Yıldırım’a kupa ve madalyalarını Darıca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Candemir verdi.