Bugün Bursa'da hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 25°C civarında seyredecek ve rüzgar hafif esintilerle gün boyunca devam edecek. Öğleden sonra bulutluluk artabilir ancak yağış beklenmiyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 19°C’ye düşecek.

İnegöl’de hava genel olarak parçalı bulutlu ve sıcaklık 26°C civarında olacak. Rüzgar hafif ve zaman zaman orta şiddette esecek. Öğleden sonra bulutluluk artabilir ama yağış beklenmiyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 20°C’ye düşebilir. Genel olarak güzel bir hava bekleniyor.